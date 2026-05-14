名古屋・栄に誕生する高級タワーマンションのコンセプトルームがお披露目されました。

【写真を見る】名古屋･栄に高級タワーマンション 最高額は6億円超え 中東情勢の影響は… ｢現段階では“引き渡し時期が遅れる”ことはない｣

（青木まな記者）

「天井が高くホテルみたい。窓の外には白川公園の緑が広がって開放的です」

三井不動産レジデンシャルのタワーマンション・パークタワーシリーズとして、名古屋に初登場する「パークタワー栄」。地上24階建て 総戸数95戸、4割以上が販売予定価格1億円以上で、最高額は6億円超え。





現段階では“引き渡し時期が遅れる”ことはないが…

1月にホームページを開設して以来、500組以上の問い合わせがあり、期待の高さをうかがわせます。

一方で、同じ三井不動産レジデンシャルが手掛ける東京のタワーマンションは、イラン情勢が建築資材の調達に影響。工事は遅れていませんが、引き渡し時期が延期になる可能性を契約者に通達したということです。



パークタワー栄は…



（三井不動産レジデンシャル 中部支店営業室 古谷歩主管）

「いま建設現場になければならない資材はある。現段階では“引き渡し時期が遅れる”ということは確認できていないが、最初に販売する7月の時点で必要に応じて案内したい」



販売は2026年7月上旬から始まり、引き渡しは2029年1月下旬の予定だということです。