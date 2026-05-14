今年２月、強盗にさらわれたなどと嘘をつき偽計業務妨害の罪に問われている５０代の消防職員の男の初公判がきょう開かれました。

【写真を見る】涙ながらに謝罪 自ら手足を縛り強盗被害を自作自演した消防職員の初公判 動機は「借金」 検察側は拘禁1年を求刑（山形）

男は起訴内容を認め、動機について借金をあげました。

偽計業務妨害の罪に問われているのは寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の職員の男です。

起訴状によりますと、男は今年２月、自ら手足を縛った状態で、近くにいた人に「強盗被害にあった」などど嘘をつき警察官に不必要な捜査をさせるなど業務を妨害したとされています。

藤井響樹アナウンサー「マスク姿で証言台に立った被告は認否について問われると、間髪入れずに落ち着いた声で『間違いありません』と起訴内容を認めました」

■なぜ自ら手足を縛って自作自演を

裁判で弁護側は、当時男には８０万円の借金があり、返済が必要なものの資金を確保できていなかったこと。過去に借金をした時に妻から「次に借金をしたら離婚する」と言われていたことをあげ、当時は自殺を試みたものの実行できず、やむなく妻に肩代わりしてもらうため犯行に至ったとしました。

裁判は即日結審し、検察側は拘禁１年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求めました。

■「多くの人に迷惑をかけ」涙ながらに謝罪

藤井響樹アナウンサー「裁判官から最後に言い残したことはあるかと問われると、被告は『多くの人に迷惑をかけ、公務員の信用を失墜してしまった』と涙ながらに謝罪をしていました」

判決は来月３日に言い渡されます。