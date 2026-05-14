点取り屋としてあふれるギラギラ感。国士舘大の絶対エースは“包囲網”を打ち破り、２年連続得点王に挑む
まさに有言実行だ。
100回目というメモリアルシーズンを迎えた関東大学サッカーリーグ戦。その開幕を前に、国士舘大のキャプテンであり、昨年度の得点王に輝いた本間凜は、こう意気込んだ。
「２年連続の得点王を目ざします」
初速や跳躍力に優れ、ゴールに向かう姿が猛々しく、“ワンチャン”を逃すまいとする抜け目のなさ。こうしたプレースタイルが生粋のストライカーと評されるゆえんでもあるだろう。対峙する相手DFにしてみれば、一瞬たりとも気が抜けず、厄介に違いない。
大学サッカー界を彩る点取り屋は、シーズン序盤からゴールを重ね、圧巻の存在感を見せつけている。４月４日、開幕戦となった法政大戦では先手を取られたものの、40分に同点弾を決め、第２節の駒澤大戦では、試合終了間際に決勝点をマーク。第５節の桐蔭横浜大戦と第６節の日体大戦では、ともに２ゴールと大いに気を吐いた。
国士舘大は４月26日に天皇杯予選を兼ねた別途大会があったため、リーグ戦での消化試合がひとつ少ないのだが、開幕から６試合で６ゴールを記録する本間は得点ランキングのトップに立っている（第７節終了時）。
「ここまですごく良い手応えを感じています。相手ゴールに一番近いポジションを任されている以上、チームの勝利につながるようなゴールを１点でも多く決めたいです。得点することがチームへの最大の貢献だし、僕が点を重ねていけば、（10回目の）リーグ優勝や２年連続の得点王に自ずと近づいていけると思っています」
点取り屋としてギラギラ感にあふれる本間は「クロスからのワンタッチシュート」が十八番の得点パターンだと自負する。
「ヘディングの強さが僕の持ち味ですが、そこを周りの選手も活かそうとしてくれていますね。自分のところでいったんボールを受けて、サイドに展開し、ゴール前に入っていく。そういう形をチーム全体として共有しています」
１試合平均１得点のペースでゴールを重ねる俊英を要する国士舘大のサイドアタックは、確かな再現性があり、迫力十分。それだけに当然、対策を練られる。たとえば、第７節の対戦相手だった東洋大は「簡単に本間にボールを入れさせない守備」を徹底していたことがうかがえた。
「東洋大の井上（卓也）監督に、デンソーカップで２年間、関東選抜チームのなかでお世話になっていますからね。僕のプレーの特徴や動き方をよく分かっていると思います。試合中、良い状況でボールを受けられないなと感じていましたし、サイドで起点を作っても、そのあとの展開をうまく消されてしまった。相手にとって“怖いな”と思わせるような攻撃が、なかなかできませんでした」
スコアレスドローに終わった東洋大戦で、本間が放ったシュートはわずか１本だった。苦戦を強いられた事実を、こうした数字が物語る。
ただ、その１本のシュートが出色だったことを記しておこう。
試合終了間際のアディショナルタイム。相手ゴール前で浮き球パスを受けた本間は胸トラップするや、次の瞬間、反転しながらジャンピングボレーを試みたのだ。残念ながら相手GKの正面だったため、得点には至らなかったものの、見るものをうならせるに十分な一発だった。
胸トラップからシュートに至るまでのしなやかな身のこなし、ゴールを背にしながらもシュートを選択した思い切りの良さ、枠をとらえた高いシュートスキル。ラストワンプレーに“点取り屋らしさ”が凝縮されていた。
「今シーズンが始まって、毎試合、失点していたので、初めて無失点で終えられたことはチームとして収穫ですし、プラスに捉えています。最後のところでゴールを決めて勝っていたら良かったけれど、それができず悔しかったです。少ないチャンスのなかでも点を決め切るという部分を、もっと突き詰めていきたいと思います」
100回目というメモリアルシーズンを迎えた関東大学サッカーリーグ戦。その開幕を前に、国士舘大のキャプテンであり、昨年度の得点王に輝いた本間凜は、こう意気込んだ。
「２年連続の得点王を目ざします」
初速や跳躍力に優れ、ゴールに向かう姿が猛々しく、“ワンチャン”を逃すまいとする抜け目のなさ。こうしたプレースタイルが生粋のストライカーと評されるゆえんでもあるだろう。対峙する相手DFにしてみれば、一瞬たりとも気が抜けず、厄介に違いない。
国士舘大は４月26日に天皇杯予選を兼ねた別途大会があったため、リーグ戦での消化試合がひとつ少ないのだが、開幕から６試合で６ゴールを記録する本間は得点ランキングのトップに立っている（第７節終了時）。
「ここまですごく良い手応えを感じています。相手ゴールに一番近いポジションを任されている以上、チームの勝利につながるようなゴールを１点でも多く決めたいです。得点することがチームへの最大の貢献だし、僕が点を重ねていけば、（10回目の）リーグ優勝や２年連続の得点王に自ずと近づいていけると思っています」
点取り屋としてギラギラ感にあふれる本間は「クロスからのワンタッチシュート」が十八番の得点パターンだと自負する。
「ヘディングの強さが僕の持ち味ですが、そこを周りの選手も活かそうとしてくれていますね。自分のところでいったんボールを受けて、サイドに展開し、ゴール前に入っていく。そういう形をチーム全体として共有しています」
１試合平均１得点のペースでゴールを重ねる俊英を要する国士舘大のサイドアタックは、確かな再現性があり、迫力十分。それだけに当然、対策を練られる。たとえば、第７節の対戦相手だった東洋大は「簡単に本間にボールを入れさせない守備」を徹底していたことがうかがえた。
「東洋大の井上（卓也）監督に、デンソーカップで２年間、関東選抜チームのなかでお世話になっていますからね。僕のプレーの特徴や動き方をよく分かっていると思います。試合中、良い状況でボールを受けられないなと感じていましたし、サイドで起点を作っても、そのあとの展開をうまく消されてしまった。相手にとって“怖いな”と思わせるような攻撃が、なかなかできませんでした」
スコアレスドローに終わった東洋大戦で、本間が放ったシュートはわずか１本だった。苦戦を強いられた事実を、こうした数字が物語る。
ただ、その１本のシュートが出色だったことを記しておこう。
試合終了間際のアディショナルタイム。相手ゴール前で浮き球パスを受けた本間は胸トラップするや、次の瞬間、反転しながらジャンピングボレーを試みたのだ。残念ながら相手GKの正面だったため、得点には至らなかったものの、見るものをうならせるに十分な一発だった。
胸トラップからシュートに至るまでのしなやかな身のこなし、ゴールを背にしながらもシュートを選択した思い切りの良さ、枠をとらえた高いシュートスキル。ラストワンプレーに“点取り屋らしさ”が凝縮されていた。
「今シーズンが始まって、毎試合、失点していたので、初めて無失点で終えられたことはチームとして収穫ですし、プラスに捉えています。最後のところでゴールを決めて勝っていたら良かったけれど、それができず悔しかったです。少ないチャンスのなかでも点を決め切るという部分を、もっと突き詰めていきたいと思います」