佐世保市中心部の商店街に、イオングループのスーパー「マックスバリュ」がオープンしました。

今年に入り百貨店が閉店するなど、商店街めぐる状況が厳しさを増す中、新たなにぎわい創出に期待が寄せられます。

佐世保市の四ヶ町商店街には、朝から300人ほどの列が…。

（先頭の客）

「朝8時から(並んでいる)。オープンするのを楽しみに待っている」

（前川 克美 店長）

「マックスバリュ佐世保島瀬店、オープンします」

1974年に福岡ジャスコの九州1号店としてオープンし、48年間にわたり市民に親しまれた「イオン佐世保」が 4年前に閉店。

その跡地にイオングループのスーパー「マックスバリュ佐世保島瀬店」がオープンしました。

（店員）

「卵安くなってます。オープン価格ですよ。いかがですか」

店内では、バラエティー豊かな県産トマトなどの生鮮食品やこだわりの総菜など、多くの商品を販売。

先着200人に向けた記念の “紅白まんじゅう” は、約30分で配り終える盛況ぶりでした。

（買い物客）

「品揃えがあり、場所もいいから(客が)増えるのでは」

（買い物客）

「(イオン佐世保店が)なくなってアーケードに来る目的が減ってきていたから、ここにできてよかった」

一方で、佐世保市について気になるデータも…。

総務省が先月23日に発表した去年の人口移動報告によりますと、佐世保市の日本人の転出者は、転入者を1813人上回る結果に。

全国の市区町村の中で、“ワースト1位” の転出超過となりました。

〔長崎市は5位〕

（市民）

「給料も福岡と比べたら安いというのもあるし、その上で家賃も高いとなると、そうなるのではないか」

（市民）

「福祉の面や仕事の豊富さなど、改善されたらもっと住みやすくなるのでは…」

（市民）

「新幹線を通さなかったり。全部向こう(長崎市)に取られている。県が悪いのではないか。佐世保市は頑張っている」

市の中心部の商店街に、新たにオープンしたスーパー。

地域のにぎわいの創出にも、期待が寄せられます。

（前川 克美 店長）

「お客様のコミュニティの場として親しまれてきた場所。

それを受け継いで、四ヶ町商店街と合わせてコミュニティの場として使ってもらえれば幸い」

営業時間は午前8時～午後10時までで、17日(日)までは記念セールが行われます。