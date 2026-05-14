

DECA!BEAT×Earth hacks イベントステージの様子

生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacksは、3月20日・21日に幕張メッセで開催された「カーボンニュートラルを考える 2026 by SATOYAMA＆SATOUMI movement」に出展した。今回のイベントステージには、ハロー！プロジェクトとのコラボレーションによって結成した特別ユニット「DECA!BEAT（デカビート）」が登壇し、コラボ企画ソング「ワッチャ☆フューチャー」を通じて、来場者に身近なデカボアクションをアピールした。また、DECA!BEAT×Earth hacksブースでは、「ワッチャ☆フューチャー」のミュージックビデオで使用されたグッズの展示や「デカボmyスコア」の測定体験、DECA!BEATロゴステッカーのプレゼントなどを行った。

「SATOYAMA＆SATOUMI movement」は、モーニング娘。'26やアンジュルムなどのハロー!プロジェクトメンバーが所属するアップフロントグループが、地域創生や環境問題についてより理解を深めるべく発信し、取り組んでいるプロジェクト。イベントのテーマは「カーボンニュートラルを考える」。「楽しく生活していたら、いつの間にか脱炭素になっていた」という世の中を目指すEarth hacksは、同プロジェクトの趣旨に賛同し、昨年からイベントに出展している。



「DECA!BEAT」メンバーのパネル

今年のイベント出展にあたっては、アップフロントグループと共創展開をさらに加速。ハロー！プロジェクトの7つのグループから未来の地球を担う次世代メンバーが1名ずつ集結した特別ユニット「DECA!BEAT」が結成され、3月10日にコラボ企画ソング「ワッチャ☆フューチャー」のミュージックビデオが公開。この楽曲は、Earth hacksが提唱する“無理なく楽しく脱炭素”を日常に落とし込み、地球の未来を歌ったデカボアクション推進ソングとなっており、3月11日から楽曲配信も開始している。



Earth hacks 代表取締役社長CEOの関根澄人氏

Earth hacks 代表取締役社長CEOの関根澄人氏は、「当社では、日常の中で無理なく楽しく脱炭素へ貢献できる取り組みをデカボアクションとして推進しているが、幅広い生活者に浸透させていくためには大きなパワーが必要だと感じていた。その中で昨年、『SATOYAMA＆SATOUMI movement』に出展した際に、会場に訪れるハロプロファンの熱量のすごさを間近で体感した。そこで、このファン熱のエネルギーをデカボアクションにつなげることで、地球をもっと明るくすることができると考え、ハロー！プロジェクトとのコラボユニット『DECA!BEAT』を結成した」と、昨年のイベント出展が「DECA!BEAT」誕生のきっかけになったと語る。



DECA!BEAT×Earth hacks イベントステージの様子

そして、3月21日に行われたイベントステージには、Earth hacksの関根氏と共に「DECA!BEAT」のメンバー7名が登壇。会場に集まった多くのファンに向けて、デカボやデカボアクションの取り組みについて紹介し、コラボ企画ソング「ワッチャ☆フューチャー」のミュージックビデオを披露した。このミュージックビデオは、「DECA!BEAT」のメンバーが地球の未来を守る「デカボエージェント」となり、「日常の中の『デカボ』を見つけ出せ。」というミッションのもと、身近なデカボアクションを見つけ、褒めていくストーリーとなっている。ステージでは、ミュージックビデオの中の「牛肉の代わりに魚を食べる」「車や電車の代わりにキックボードを使う」という2つシーンをピックアップし、デカボアクションのポイントを説明した。

関根氏は、「『ワッチャ☆フューチャー』は、歌詞だけでなく、ミュージックビデオにもデカボの要素をふんだんに盛り込んでいる。デカボアクションをさらに広げていくためには、普段の生活や推し活を通じて環境によいものを知って、気がついたら行動しているという状況を作っていくことが大切。これから『DECA!BEAT』がその入り口となり、ファンを巻き込みながら、大きなムーブメントを起こしていきたい」と、「DECA!BEAT」の今後の展開も楽しみにしてほしいとアピールした。



DECA!BEAT×Earth hacksブースの様子

会場に設置されたDECA!BEAT×Earth hacksブースでは、「ワッチャ☆フューチャー」のミュージックビデオに登場した様々なグッズが展示され、来場者から大きな注目を集めていた。また、生活者一人ひとりの行動によって排出される年間CO2排出量を測定、可視化する「デカボmyスコア」の体験を実施。測定した人には、「DECA!BEAT」のロゴステッカーがプレゼントされた。さらに、ブースでEarth hacks公式SNSフォローまたは、「DECA!BEAT」オリジナルグッズを購入した人には、「DECA!BEAT」メンカラステッカーをプレゼントした。



「ワッチャ☆フューチャー」のミュージックビデオに登場したグッズの展示

「DECA!BEAT」は、米村姫良々さん（OCHA NORMA）、岡村美波さん（BEYOOOOONDS）、江端妃咲さん（Juice＝Juice）、豫風瑠乃さん（つばきファクトリー）、後藤花さん（アンジュルム）、弓桁朱琴さん（モーニング娘。'26）、上村麗菜さん（ロージークロニクル）のハロプロメンバー7名からなる特別ユニット。脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacksと、ハロー！プロジェクトのコラボレーション企画の一貫で、コラボ企画ソングを通じて、日常の中で「無理なく楽しく」脱炭素へ貢献できるデカボな取り組みを、ともに発信・応援していく。

Earth hacks＝https://co.earth-hacks.jp/

SATOYAMA＆SATOUMI movement＝https://www.satoyamamovement.com/event.html

DECA!BEAT特設サイト＝https://co.earth-hacks.jp/decabeat/