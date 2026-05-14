今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年5月15日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


厳しい現実にやる気が低下……。でも落ち込まないこと。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


面倒でも世話係に徹して。優しい気遣いで周囲が和むはず。

10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


交通手段でトラブルの予感。タクシーよりも徒歩で移動が◎。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


ジェラシーに悩まされそう。でもそれをバネにすることが大事。

8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


表立った活動はトラブルのもと。縁の下の力持ちに徹して。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


基礎力を養うことが大事な1日。訓練や練習は徹底的に。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


朝のうちに予定を立てて、その通りに行動してみて。充実度がアップ！

5位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


笑いが運気向上のカギ。軽い冗談もどんどん使ってOK。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


友人とのおしゃべりに収穫あり。異性の友達を誘うと◎。

3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


セール品に注意。浮かれていると思わぬ散財をする暗示が……。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


アクティブに活動すると開運に。室内にこもらず外に出てみよう。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


グループリーダーとして活躍しそう。事態をよく観察すると◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)