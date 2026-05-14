青山商事が展開する「スーツスクエア」は、ビジネスからプライベートまでカジュアルになりがちな夏の服装ニーズについて、青山商事のアプリ会員1968名の女性を対象に、夏の「ちゃんとはしたい日」服装実態調査を実施した。その結果、95.5％が「ちゃんとはしたい日」の装いを重視する一方で約80％が“装いストレス”を実感していることがわかった（調査方法：インターネット調査、有効回答数：1968名（全国）、調査対象条件：20〜50代の女性（洋服の青山／スーツスクエアのアプリ会員）、データ集計期間：3月27日〜4月10日）。

現在の働き方において、リモートワークと出社のハイブリッド化によって、急速に「服装のカジュアル化」が進んでいる。また、プライベートにおいても「Tシャツではラフすぎるが、キメすぎても浮いてしまう」といった、オン・オフ問わず「ちょうどいい正解」が見えにくい状況がある。仕事も私生活もボーダーレスに楽しむ女性たちの間で、「自分らしさを出しつつ、どんな場面でも安心できる装い」を求めるニーズが高まっている。

仕事だけでなく、趣味や休息といったプライベートの時間も大切にしたい現代において、衣服のメンテナンスを最小限に抑える「タイパ」への意識は、生活全般の必須要素になっている。その一方で、装いのカジュアル化が進んだことで、オン・オフ問わず「ちょうどいい正解」が見えにくいという悩みも生まれている。手間を減らしたい「タイパへのこだわり」と「周囲に安心感を与え自分らしくありたい」という願い。この両立に潜むストレスを可視化すべく、同調査を実施した。





「ちゃんとはしたい日」の服装を気にする割合は95.5％に達した。服装を気にする理由として、「相手に失礼がないようにしたい」74.9％、「きちんとした人だと思われたい」55.3％、「第一印象をよく見せたい」43.9％と相手を考えた内容が上位にランクインした。





服装選びにおいて、重視する要素として、「清潔感」80.2％、「快適さ（涼しさ、動きやすさ）」45.0％、「体型カバー」37.6％と相手への印象とは別に着用感に関する内容も重要視していることがわかった。





服装選びのストレスでは、約80％の人が何かしらのストレスを感じていることが明らかになった。





理想的だと思う服は、「体型をきれいに見せる」という見た目に関する要素がトップだが「シワになりにくい」「動きやすい」「家庭用洗濯機で洗える」といった機能面も上位にランクインした。