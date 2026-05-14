スポーツ用品販売のアルペンは、スポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション“CASUAL RUN CLUB PACK”（カジュアル ラン クラブ パック）第4弾を5月22日から全国のスポーツデポ・アルペンで販売する。

「Fundamentals」をコンセプトに、余計なものを削ぎ落とし、シューズ本来の機能美を追求したデザインのスポーツデポ・アルペン限定のNIKEランニングシューズコレクション。

ランナーから絶大な人気を誇るペガサスシリーズから「ペガサス 42」、ナイキ史上最大量のクッショニングをもつボメロシリーズから「ボメロ 18」「ボメロ プラス」、安定したクッショニングを提供するストラクチャーシリーズから「ストラクチャー 26」の4モデルを展開する。「ペガサス 42」は4月9日に発売となった新モデル。立体的なAIR ZOOMユニットが曲線を描くようにフルレングスに搭載され、かかとからつま先まで推進力とNike史上最高のエネルギーリターンを実現した。

5月22日から、全国のスポーツデポ・アルペン・公式オンラインストアで販売を開始する。なお、ボメロ プラス、ストラクチャー 26は一部取り扱いの無い店舗がある。ペガサス 42はナイキ直営店でも取り扱いがある。

［小売価格］

ペガサス42：1万7600円

ボメロ18：1万7600円

ボメロ プラス：2万2000円

ストラクチャー 26：1万7600円

（すべて税込）

［発売日］5月22日（金）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp