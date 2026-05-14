カルビーは、一昨年2月まで定番で発売していた「ポテトチップス しょうゆマヨ」のマヨネーズ風味を2倍にした「ポテトチップス しょうゆWマヨ」を5月25日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する。

「カルビー ポテトチップス」シリーズは、昨年9月に発売50周年を迎えたロングセラーブランド。「しょうゆマヨ」は1998年に初めて発売し、一昨年2月まで定番として全国で通年発売していた。一昨年2月以降、消費者から終売を惜しむ声や復活を希望する声を多数寄せられていたことから、昨年4月にマヨネーズ風味を2倍にした「しょうゆWマヨ」にパワーアップ。コンビニエンスストアで期間限定発売をした。その際消費者から「復活に感謝！買いだめします」「通常販売して」（一部抜粋）など、嬉しい声が寄せられたため、今回再発売する運びとなった。前回品に比べ、よりコンビニエンスストアユーザーに刺さる濃厚感のある味わいに改良。ベースである2種のしょうゆの味わいをアップし、マヨネーズ風味がしっかり感じられる味わいに仕上げた。商品名、パッケージデザインは人気商品である「コンソメWパンチ」にあわせ、コンビニエンスストア限定商品であることが分かるようにしている。自分時間を満喫したいときに楽しんでもらいたい商品になっている。

「カルビーポテトチップス」は1975年に誕生し、昨年9月で発売50周年になった。素材へのこだわりに加え、商品鮮度を保つため、パッケージにアルミ蒸着フィルムを使用し、パッケージデザインや味、食感を変えるなど、その時代の消費者のニーズに合わせながら、進化を続けている。フレーバーも「うすしお味」、「のりしお」、「コンソメパンチ」などの定番のほか、地域限定や期間限定商品など、これまでに数千種類のフレーバーを展開。今では、年間100種類以上の新商品を販売し、たくさんの消費者に支えられている。

同品は、2種のしょうゆと2倍になったマヨネーズ風味を楽しめるポテトチップス。マヨネーズのコクやうま味をしっかりと感じつつ、しょうゆの深い味わいの濃厚さが絶妙なバランスになっている。

パッケージは、濃いめの背景色とマヨ感が伝わるWのフォントで濃厚な味わいを表現している。コンビニエンスストア限定の「コンソメWパンチ」も想起するデザインでシリーズ感を演出。かつて好評を博した「しょうゆマヨ」を踏襲し、ファンの人々にも気づいてもらえるデザインにした。

［小売価格］オープン価格

［発売日］5月25日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp