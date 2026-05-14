習近平氏の発言要旨

（中国外務省の発表による）

冒頭発言

トランプ大統領の９年ぶりの訪中に世界が注目している。

１００年に１度の大変革が加速し、国際情勢は変動と混乱が入り交じり、世界は新たな岐路に立っている。中米両国はいわゆる「ツキディデスのわな」を乗り越え、大国関係の新たな枠組みを構築できるだろうか。手を携えてグローバルな課題に対応し、世界にさらなる安定をもたらすことができるだろうか。両国国民の福祉と人類の運命に目を向け、両国関係の明るい未来を切り開けるだろうか。これらは歴史的な問いであり、大国の指導者として共に書くべき時代の答案である。

私は大統領と中米関係という大きな船の航路を正しく定め、しっかりとかじを取り、２０２６年を中米関係において過去を継承し、未来を切り開く、歴史的かつ象徴的な年にしたい。

その後の発言

【建設的戦略安定関係】

私とトランプ大統領は「中米の建設的戦略安定関係」の構築を中米関係の新たな目指すべき方向とすることで賛同した。これは今後３年間、さらにはそれ以降の中米関係に戦略的な指針を提供するものである。両国国民と国際社会から歓迎されると確信している。「建設的戦略安定」とは協力を主とする積極的な安定であり、節度ある競争による健全な安定、意見の相違を管理できる常態的な安定、平和を望める持続的な安定であるべきだ。

【経済・貿易】

中米の経済貿易関係の本質は互恵とウィンウィンで、意見の相違や摩擦に直面した際には、対等な協議こそが唯一の正しい選択肢だ。昨日、両国の経済貿易チームは（韓国での協議で）均衡のとれた前向きな成果を得た。両国はこの勢いを維持すべきだ。中国の開放の扉はますます大きく開かれ、米国企業は中国の改革開放に深く関与している。中国は米国の対中互恵協力の強化を歓迎する。

【意思疎通ルート】

双方は重要な共通認識を実行に移し、政治・外交、軍同士の意思疎通ルートをさらに活用すべきだ。経済・貿易、衛生、農業、観光、文化、法執行などの領域で交流と協力を拡大すべきだ。

【台湾問題】

台湾問題は中米関係で最重要の問題だ。適切に処理すれば、両国関係は総じて安定を保つことができる。適切に処理できなければ、両国はぶつかり衝突し、中米関係全体を極めて危険な状況へ追い込むことになる。「台湾独立」と台湾海峡の平和は両立しない。中米両国は台湾海峡の平和と安定を維持すべきだという点で一致している。米国は台湾問題の処理に最大限の注意を払うべきだ。