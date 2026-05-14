浦田が遊撃で見せたビッグプレーに反響

■巨人 4ー2 広島（13日・福井）

巨人・浦田俊輔内野手は13日、福井で行われた広島戦に「1番・二塁」で先発出場。11回から遊撃に守備位置を変更すると、12回1死三塁の場面で中前に抜けるかという打球を好捕。そのまま本塁に送球してピンチを救った。この“美技”に「神守備だった」とファンから絶賛の声が上がっている。

1-1で迎えた延長12回、田和廉投手が1死三塁のピンチを迎えた。俊足の辰見鴻之介内野手が三塁にいる状況で、巨人内野手陣は前進守備。この場面で打席に入った大盛穂外野手が中前に抜けるかという打球を放ったが、遊撃の浦田がギリギリで追いつき捕球。一回転して本塁へ送球し、辰見を間一髪でアウトにした。

この一連のプレーをDAZN公式X（旧ツイッター）が公開すると、「CGに見えるくらい超人的なプレー」「えぐすぎる」「マンガみたいだったわ」「150点の守備!!」「神業」「鳥肌たったわ」「福井の野球ファンはこのプレーを一生忘れないだろうなぁ」と称賛の声が殺到した。

浦田の好守備のあとに1点を勝ち越されたが、その裏、坂本勇人内野手が逆転サヨナラ3ラン。史上48人目の通算300号で巨人が3連勝を飾った。（Full-Count編集部）