「Spill the tea」の意味は？お茶とは関係ない！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「噂話をする、ぶっちゃけ話をする」でした！

「Spill the tea」は、「噂話をする、ぶっちゃけ話をする」という意味。

「spill」＝「話をする」、「tea」＝「噂話」を指します。

ちなみに「tea」は「Truth（真実）」の「T」が由来と言われているんだとか。

A：「Do you have any tea?」

（なにか噂話ある？） B：「Yeah, I’ve wanted to spill the tea!」

（うん、話したいと思ってた噂話があるんだ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。