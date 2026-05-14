「Spill the tea」の意味は？お茶とは関係ない！？【1分英会話】

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ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Spill the tea」の意味は？

意外と難しいこのフレーズ。

直訳しても意味が通じません。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「噂話をする、ぶっちゃけ話をする」でした！

「Spill the tea」は、「噂話をする、ぶっちゃけ話をする」という意味。

「spill」＝「話をする」、「tea」＝「噂話」を指します。

ちなみに「tea」は「Truth（真実）」の「T」が由来と言われているんだとか。

A：「Do you have any tea?」
　　（なにか噂話ある？）

B：「Yeah, I’ve wanted to spill the tea!」
　　（うん、話したいと思ってた噂話があるんだ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部