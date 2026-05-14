キューズQ、イラストレーター・魔太郎氏のオリキャラ「女忍-すみれ-」のスケールフィギュアを5月15日から予約開始！あみあみ限定で販売予定
【女忍-すみれ-】 予約開始：5月15日 2027年4月 発売予定 価格：29,480円
キューズQは、フィギュア「女忍-すみれ-」を5月15日より予約開始することを発表した。発売は2027年4月を予定しており、価格は29,480円。
本製品は、イラストレーターの魔太郎氏が描くオリジナルキャラクター「女忍-すみれ-」を、1/7スケールでフィギュア化するもの。
今回同社公式サイトや公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しており、明日5月15日より予約開始を予定しているほか、あみあみ限定の販売となることを伝えている。
イラストレーター魔太郎氏のオリジナルキャラ「女忍-すみれ-」がフィギュア化！ 柔らかく豊満なボディラインと、肩当てや手甲といった硬質な部位とのコントラストが映えるデザインワークです- キューズQ (@quesq_info) May 14, 2026
明日5月15日（金）から、国内はホビーサイトあみあみ様での専売で予約開始です！https://t.co/DxJrYEtgU4 pic.twitter.com/cWErAymWum
(C)魔太郎