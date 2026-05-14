【女忍-すみれ-】 予約開始：5月15日 2027年4月 発売予定 価格：29,480円

キューズQは、フィギュア「女忍-すみれ-」を5月15日より予約開始することを発表した。発売は2027年4月を予定しており、価格は29,480円。

本製品は、イラストレーターの魔太郎氏が描くオリジナルキャラクター「女忍-すみれ-」を、1/7スケールでフィギュア化するもの。

今回同社公式サイトや公式Xアカウントにて本製品の予約開始日を告知しており、明日5月15日より予約開始を予定しているほか、あみあみ限定の販売となることを伝えている。

(C)魔太郎