今年3月にアメリカで行われたサッカーの国際大会に、AC長野パルセイロレディースの下部組織から一人の女子高校生が出場選手に選ばれました。この大会で自信をつけ、さらなる活躍を誓いました。



長野県須坂市にある高校の農業科に通う2年生の清水唯音さん（16）。

真剣に授業に取り組み、昼休みは仲の良い友達とランチ。いろいろな話をして笑う姿はどこにでもいる普通の高校生です。

しかし、場所が変わるとその表情は一変します。





実は清水さん。AC長野パルセイロレディースの下部組織「シュヴェスター」に所属するサッカー選手です。清水唯音選手「サッカーを始めたきっかけは、（2つ上の）姉がサッカーやっていたので、それに憧れて始めました」小学1年生からサッカーを始め、中学生の時に、より高いレベルを求めてシュヴェスターに加入。ディフェンダーとして闘志あふれるプレーでチームを引っ張るほか、チームメイトに声をかけプレーの修正を図ります。室川大也監督「すごく闘志があふれる選手、“戦士”だと思います。本当に戦える選手で、つけていないキャプテンマークが見えてくるような、そんな選手だと思います」キャプテン 中村来芽選手「（清水選手は）シュヴェスターの中では、どちらかというと後輩というよりは、お母さんみたいな。後輩がちょっとふざけてたらちゃんと注意してくれるし、何かボケたらツッコんでくれるし、お母さん的な存在感ですね」今年3月には、16歳以下のWEリーグ選抜に選ばれました。選抜チームは、WEリーグに所属するチームの下部組織に在籍する選手に、国際大会を経験させるために初めて招集されたもので、県内からは唯一、清水選手が選ばれました。清水唯音選手「すごく不安でした。自分より年下だけど絶対に上手い子たちの方が多くて、自分が技術的にも埋もれちゃうんじゃないかなってすごく不安でした」アメリカで行われた大会で、4試合のうち3試合に出場。ドイツの強豪バイエルン・ミュンヘン戦では、ヘディングで1ゴールを挙げ、チームの勝利に貢献しました。清水唯音選手「声出しも、後ろからちょっとでも声をかけるだけで、初めて一緒にプレーする子でも気が合ったりとか分かるようになったので、そこはよかったなと思います」世界の舞台を経験したことで、清水選手もサッカーと向き合う意識が変わったといいます。「ちょっとしたミスで今までは落ち込んじゃったんですけど、アメリカから帰ってきてからは、ミスしちゃったけど次はしないようにしようとか、そういう前向きに物事を考えられるようになったりとか、球際もどんどんみんなと当たれるようになってきました」秋には全国大会出場をかけた北信越予選もあり、大きな夢に向かって気合いが入ります。清水唯音選手「将来的の目標は、やっぱりこのAC長野パルセイロレディースの選手としてプロになること」今後の活躍に注目です。