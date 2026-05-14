妻の先輩に手を出そうとした夫→ハニートラップで仕事失う「ハニトラは危険や」「ヤバいヤツ過ぎるだろwww」 『サレタ側の復讐』第7話【ネタバレあり】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第7話が13日放送された。（以下、ネタバレを含みます）
【場面写真】「ハニトラは危険や」妻の先輩に引っ掛かった夫の末路
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第7話では、ついに本性を露わにし、不倫を開き直る会社社長の夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈。佳乃は「女好きには、女よ」と、樹にハニートラップを仕掛け、性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を計画する。
ハニートラップを仕掛けたのは奈津子。樹はバーで奈津子の誘いに乗り、部屋で首筋にキスをするシーンが描かれた。その後、奈津子は樹の飲み物に睡眠薬を入れて眠らせた。
この後、撮影した写真が週刊誌によって報じられ、樹は仕事を失うことになった。このシーンにはSNS上で「ハニトラは危険や」「ヤバいヤツ過ぎるだろwww」などの反響が寄せられている。
【場面写真】「ハニトラは危険や」妻の先輩に引っ掛かった夫の末路
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
ハニートラップを仕掛けたのは奈津子。樹はバーで奈津子の誘いに乗り、部屋で首筋にキスをするシーンが描かれた。その後、奈津子は樹の飲み物に睡眠薬を入れて眠らせた。
この後、撮影した写真が週刊誌によって報じられ、樹は仕事を失うことになった。このシーンにはSNS上で「ハニトラは危険や」「ヤバいヤツ過ぎるだろwww」などの反響が寄せられている。