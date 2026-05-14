バーミヤン、ワシワシ系の新ラーメン登場…背徳感MAX「バミ郎そば」 「背脂醤油ラーメン」も【概要】
バーミヤン（運営：すかいらーくレストラン）は14日、こってりとした味わいの新しいラーメンラインアップを楽しめる『背脂夏の陣』の開催をスタートした。
【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』
極太ワシワシ麺に厚切り焼豚とたっぷり野菜、背脂で背徳感MAXの「バミ郎そば」や、 背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む、キレのあるコク旨ラーメンを展開する。
■バーミヤン『背脂夏の陣』
対象店舗：バーミヤン全店
対象期間：2026年5月14日（木）〜7月1日（水）
※対象期間は予定、予告なく販売を終了する場合あり
『厚切り焼豚のバミ郎そば（マシ盛）』1090円（税込1199円）
豚の旨みが溶け込んだ中毒性のある濃厚醤油スープに、バミ郎そば専用のワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300グラム、キャベツ約30グラム、背脂を豪快に盛り付け。お好みで別添えのにんにくを入れて楽しむ。さらにがっつり楽しみたい方は、税込55円で可能な背脂増量も。
※重量表示は調理前のもの
『厚切り焼豚のバミ郎そば』899円（税込989円）
厚切り焼豚二枚と野菜がのった通常サイズ。がっつりラーメンの入門編としてもおすすめ。
『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』999円（税込1099円）
背脂のコクと旨みがつまった醤油スープに、中太ちぢれ麺が絡み合うラーメン。上品でコクがあり、こってりながらも最後までスープを飲み干したくなるような味わいに仕上げた。自家製焼豚にどっさり青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、海苔がのって大満足の一杯。
『背脂醤油ラーメン』799円（税込879円）
厚切り焼豚、どっさり青ネギ、メンマがのった通常サイズ。お好きな具材の追加トッピングもおすすめ。
『背脂夏の陣』限定のお得なセット
本格焼餃子（6コ）・ごはんセット 499円（税込549円）※ごはん大盛り無料
【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』
極太ワシワシ麺に厚切り焼豚とたっぷり野菜、背脂で背徳感MAXの「バミ郎そば」や、 背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む、キレのあるコク旨ラーメンを展開する。
■バーミヤン『背脂夏の陣』
対象店舗：バーミヤン全店
対象期間：2026年5月14日（木）〜7月1日（水）
※対象期間は予定、予告なく販売を終了する場合あり
豚の旨みが溶け込んだ中毒性のある濃厚醤油スープに、バミ郎そば専用のワシワシ麺、厚切り焼豚、もやし約300グラム、キャベツ約30グラム、背脂を豪快に盛り付け。お好みで別添えのにんにくを入れて楽しむ。さらにがっつり楽しみたい方は、税込55円で可能な背脂増量も。
※重量表示は調理前のもの
『厚切り焼豚のバミ郎そば』899円（税込989円）
厚切り焼豚二枚と野菜がのった通常サイズ。がっつりラーメンの入門編としてもおすすめ。
『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』999円（税込1099円）
背脂のコクと旨みがつまった醤油スープに、中太ちぢれ麺が絡み合うラーメン。上品でコクがあり、こってりながらも最後までスープを飲み干したくなるような味わいに仕上げた。自家製焼豚にどっさり青ネギ、メンマ、背脂、味付け玉子、海苔がのって大満足の一杯。
『背脂醤油ラーメン』799円（税込879円）
厚切り焼豚、どっさり青ネギ、メンマがのった通常サイズ。お好きな具材の追加トッピングもおすすめ。
『背脂夏の陣』限定のお得なセット
本格焼餃子（6コ）・ごはんセット 499円（税込549円）※ごはん大盛り無料