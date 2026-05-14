TCL JAPAN ELECTRONICS株式会社は、「OLED+」や「QD-Mini LED」パネルを採用した4K高リフレッシュレート対応ゲーミングモニター計5シリーズを発表した。

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ラインアップには、4K/240HzとFHD/480Hzを切り替え可能なデュアルモード対応のOLED+モニターをはじめ、高精細ローカルディミング、高輝度HDR表示、高速リフレッシュレートに対応したQD-Mini LEDモニターなどが揃う。高精細モーション補正技術「Tmoc」、AMD FreeSync Premium対応、広色域表示、USB Type-C 90W給電対応など、滑らかな映像体験を支える機能を搭載。一部モデルではAudio by BANG & OLUFSEN監修サウンドも採用している。

フラッグシップの『32X3A』は、TCL独自の次世代OLED+パネルを採用したモデル。ピーク輝度1300cd/m²、DCI-P3 98.5％広色域、約10.7億色表示に対応し、4K/240Hz・FHD/480Hzのデュアルモードと0.03ms（GtG）の高速応答を備える。オーディオメーカー・BANG & OLUFSEN監修の一体型フロントスピーカーを搭載し、専用DSPオーディオチップと0°前方出音設計による迫力あるサウンドを実現。最薄部約6.4mmのスリム設計とフレームレスデザインを採用し、アンビエントライトも搭載している。接続端子はHDMI 2.1、DisplayPort 2.1、最大90W給電対応USB Type-Cを備え、KVM機能にも対応する。

ハイエンドモデルの『27C2A Pro』は、2304ゾーンの高精細ローカルディミングに対応したQD-Mini LEDバックライトを搭載。最大2000cd/m²の高輝度、DCI-P3 98.5％広色域、約10.7億色表示に対応し、4K/160HzとFHD/320Hzのデュアルモードを切り替えられる。Tmoc高精細モーション補正技術とHFS Shoot高速パネル技術により、残像を抑えた滑らかな表示を実現。1ms（GtG）高速応答とAMD FreeSync Premiumにも対応する。90W給電対応USB Type-CとKVM機能を備え、RGBアンビエントライトも搭載する。

『27C2A』は、1196ゾーンのローカルディミング対応QD-Mini LEDバックライトを搭載した4Kモデル。ピーク輝度1200cd/m²でDisplayHDR 1000に対応し、DCI-P3 98.5％広色域と約10.7億色表示を実現する。4K/160HzとFHD/320Hzのデュアルモード、1ms（GTG）高速応答、AMD FreeSync Premiumに対応。HFS高速パネル技術、PIP/PBP機能、HDMI 2.1も備えている。

『27P3A』は、1196ゾーンのローカルディミングに対応したQD-Mini LEDバックライト搭載のWQHDモデル。ピーク輝度1200cd/m²、DisplayHDR 1000、DCI-P3 99％広色域、約10.7億色表示に対応する。最大260Hzの高リフレッシュレートと1ms（GTG）の高速応答、FreeSync Premiumを備え、FPSやバトルロイヤルゲームなどに適した表示性能を実現。IPS高速パネルにより広視野角と高速応答を両立している。

eスポーツ向けの『27P2A Pro』は、最大320Hzの高リフレッシュレート表示に対応したWQHDモデル。1ms（GTG）の高速応答とFreeSync Premiumに対応し、HFS高速パネル技術とDisplayHDR 600を採用する。DCI-P3 95％広色域と約10.7億色表示に対応し、シャドウ補正やゲームアシスト機能により暗所シーンでの視認性向上をサポートする。

各モデルとも高さ調整・ピボット・スイベル・チルト対応スタンドなどに工夫をこらし、フリッカーフリーや低ブルーライトモードにも対応する。TCLは、テレビ開発で培った映像技術をモニター製品にも展開し、FPS・HDRゲーム・オープンワールドゲームなど幅広いゲームジャンルにおける映像体験価値を提案していくとしている。

（文＝リアルサウンド編集部）