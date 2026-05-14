【マウント義姉はお下がりNG！】根底にある劣等感…結婚でステータス確保！＜第6話＞#4コマ母道場
赤ちゃんのいる家庭にとって欠かせないもの……それはオムツ！ とくに月齢が低いうちは、たくさん使いますよね。今回はそんな「オムツ」をめぐる親戚付き合いのお話。サイズアウトして余ったものを義姉へ渡そうとしたところ、なぜかトラブルとなってしまい……！？
第6話 物心ついた頃から【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
マイコさんの善意を素直に受け取れなかったアヤさん、幼少期から常にお兄さんと比べられて育ってきたのですね。軽く“長男教”のような家だったことが伺えますが、どうやらこの「誰かを批判していないと自分が安心できない」性格が、今回の発言に関係しているようですね。しかしこれまでマイコさんに嫌な態度をとったことはなく、上手く付き合えていたはずのアヤさん。どうして今回にかぎって本性が出てしまったのか、気になります。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子
第6話 物心ついた頃から【義姉の気持ち】
【編集部コメント】
マイコさんの善意を素直に受け取れなかったアヤさん、幼少期から常にお兄さんと比べられて育ってきたのですね。軽く“長男教”のような家だったことが伺えますが、どうやらこの「誰かを批判していないと自分が安心できない」性格が、今回の発言に関係しているようですね。しかしこれまでマイコさんに嫌な態度をとったことはなく、上手く付き合えていたはずのアヤさん。どうして今回にかぎって本性が出てしまったのか、気になります。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・井伊テレ子