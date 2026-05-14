きょう午前、栃木県上三川町の住宅に複数人が押し入り、住人3人がバールのようなもので次々と殴られ、60代の女性が死亡しました。警察は「強盗に関わった」と話す自称10代の男を確保し、捜査しています。現場からお伝えします。

栃木県上三川町の現場です。日が沈んできましたが、現場の住宅前には規制線がはられていて、警察官が警備を続けています。緊張感に包まれています。

きょう午前9時半ごろ、上三川町に住む男性から「強盗です、家族がバールで殴られた」と110番通報がありました。

警察によりますと、黒っぽい目出し帽をかぶった複数人が家に押し入り、この家に住む富山英子さん（69）を殴った後、家に戻ってきた30代と40代の息子2人を次々とバールで殴ったということです。

近所の人は富山さんについて優しい人だと話しています。

近くに住む人

「優しい人だね。人から恨まれることなんて絶対にない」

富山さんは病院に運ばれましたが、死亡。息子2人も頭などにけがをして病院に運ばれています。

現場近くの住宅では、全身黒ずくめで目出し帽をかぶり、手にはバールを持った不審な人物が目撃されています。

一方、警察は事件後に現場付近を歩いていた自称10代の男の身柄を確保しています。男は「強盗に関わった」という趣旨の話をしているということです。

警察は男に事情を聞くとともに、強盗殺人事件も視野に逃げた人物の行方を追っています。