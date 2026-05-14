北京で行われた米中首脳会談。トランプ大統領は、この後まもなくアメリカの企業トップらとともに国賓晩餐会に出席します。中継です。

トランプ大統領はこのあと、日本時間午後7時から人民大会堂での国賓晩餐会に出席します。晩餐会には今回の訪中に同行している、電気自動車大手「テスラ」を率いるイーロン・マスク氏や半導体大手「エヌビディア」CEOのジェンスン・フアン氏らアメリカの大手企業トップらも出席するとみられます。

中国外務省によりますと、習近平国家主席は首脳会談でアメリカと「『建設的・戦略的で安定した関係』を築きたい」との考えを示したということです。これは中国側がアメリカを重視するとともに安定的な関係を続けたいという期待の表れといえそうです。

ただ、台湾問題については「アメリカが処理を誤れば衝突や対立に至る」とアメリカが介入しないよう、けん制しました。

一方、アメリカ側はホワイトハウス当局者が「ホルムズ海峡は開放されたままであるべきだ」「イランが核兵器を保有することは決してあってはならない」との認識で、両首脳が一致したことを明らかにしましたが、台湾問題でどのような議論があったかについては触れませんでした。