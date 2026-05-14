木曜日は高気圧に覆われて晴れる所が多くなりましたが、上空の寒気の影響で、大気が不安定な状態は夜遅くにかけても続きそうです。急な雷雨・突風・ひょうなどに気をつけてください。金曜日は、上空の寒気は離れて、広く高気圧の圏内で、安定して晴れる所が多くなる見込みです。

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【金曜日の天気】

金曜日は広い範囲で安定して晴れるでしょう。ただ、静岡県や和歌山県の山沿い、九州南部では午後は雨が降る所があるかもしれません。また、石垣島や宮古島は雨や雷雨の所がありそうです。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 :24℃ 釧路:14℃

青森 :23℃ 盛岡:26℃

仙台 :21℃ 新潟:22℃

長野 :26℃ 金沢:22℃

名古屋:27℃ 東京:25℃

大阪 :28℃ 岡山:27℃

広島 :27℃ 松江:23℃

高知 :27℃ 福岡:27℃

鹿児島:27℃ 那覇:26℃

金曜日も西日本から東日本は25℃以上の夏日の所が多く、九州北部や広島県内などでは30℃以上の真夏日の所も出てきそうです。

【週間予報（西日本）】

火曜日にかけては晴れる所が多い見込みです。気温は来週水曜日にかけて平年よりも高く、日中は各地で25℃以上の夏日が続くでしょう。大阪は来週水曜日にかけて最高気温が連日28℃の予想で、6月下旬並みとなりそうです。

【週間予報（東日本・北日本）】

東日本では火曜日にかけて広く晴れる見込みです。北日本では月曜日以降はやや雲が多くなりますが、火曜日にかけて晴れる所があるでしょう。気温は平年よりも高い日が多く、東京や名古屋は連日25℃以上の夏日で、東京は土曜日は28℃まで上がる予想です。この時期の熱中症にも十分気をつけてください。