ソフトバンクからトレードで横浜ＤｅＮＡに加入した尾形（左）と井上朋（右）。中央は木村球団社長＝横浜市中区の球団事務所

ソフトバンクからトレードで加入した尾形崇斗（しゅうと）投手（２５）＝１８２センチ、９０キロ、右投げ右打ち＝と井上朋也内野手（２３）＝１８２センチ、９１キロ、右投げ右打ち＝が１４日、横浜市中区の球団事務所で入団会見に臨んだ。背番号は尾形が３６、井上朋が４０に決まった。

尾形は１６０キロに迫る剛速球を武器にこれまで救援を担ってきた。新天地では手薄な先発陣の一角として期待され、「初めての経験。リーグ優勝、日本一を取れるように頑張る」と決意を示した。

ソフトバンク時代から最先端テクノロジーの活用やデータ分析に関心があったことを明かした。「自分自身もデータを使って野球をするのがすごく好き。このチームにうまくフィットできるように頑張る」と目を輝かせた。

井上朋は２０２１年に埼玉・花咲徳栄高からドラフト１位で入団。通算２８試合の出場にとどまるが、将来の中軸として期待される。「一番の長所はバッティング。すさまじい打線に食い込んでいけるようにやっていきたい」と意気込んだ。

木村洋太球団社長は「２人に来ていただいた理由は今年（リーグ）優勝し、その先も強いチームをつくるため。非常にわくわくする２人が加入してくれた」と期待を寄せた。