TBSHD合田隆信氏が常務、テレ朝藤井智久氏が役員待遇 キー局役員人事
民放キー局各社の役員人事が14日、発表された。
(左から)合田隆信氏、藤井智久氏
TBSホールディングスでは、『学校へ行こう!』『ガチンコ!』などを立ち上げた合田隆信TBSテレビ専務が、新任で常務(CHRO＜Chief Human Resource Officer＞中期経営計画担当)となる。6月26日付。
テレビ朝日では、『くりぃむナントカ』『シルシルミシル』などを立ち上げ、『マツコ＆有吉の怒り新党』の“総裁”として知られる藤井智久イベント事業局長が、役員待遇に新任となる。7月1日付。
(左から)合田隆信氏、藤井智久氏
TBSホールディングスでは、『学校へ行こう!』『ガチンコ!』などを立ち上げた合田隆信TBSテレビ専務が、新任で常務(CHRO＜Chief Human Resource Officer＞中期経営計画担当)となる。6月26日付。
テレビ朝日では、『くりぃむナントカ』『シルシルミシル』などを立ち上げ、『マツコ＆有吉の怒り新党』の“総裁”として知られる藤井智久イベント事業局長が、役員待遇に新任となる。7月1日付。