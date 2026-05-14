女子プロレス「マリーゴールド」２３日の大田区大会に、昨年１０月に団体を去ったみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ（２６）が参戦することが発表された。

団体は１４日、都内で会見を行い旗揚げ２周年記念となる大田区大会の全カードを発表。メインイベントは林下詩美、彩羽匠（マーベラス）、マディ・モーガン組ＶＳＭＩＲＡＩ、青野未来、桜井麻衣組の６人タッグマッチに決定した。なお、林下はこの一戦を最後に退団することを発表している。

会見には欠席したものの、コメントを寄せたＭＩＲＡＩは「温かく送り出していただいてから半年、ただいまが少し早い気もしなくもないですが、それでもみちのくプロレスで学んできたことを試合でひとつでも多く伝えたいと思っています」と意気込みつつ「みちのくプロレスのＭＩＲＡＩとして、桜井、青野未来とともに勝利を絶対つかみます。あと林下詩美、大事な大事なお話、持っていきますね」とのメッセージを残した。

詩美は「すごく豪華なメンバーで２周年記念にふさわしい試合かなと思っています。自分はこの試合を最後に退団する身ではありますが、この大きな大会、大きな場で最後まで林下詩美が突き抜けて終わりたいと思っています」と胸を張った。一方、ワールド王者の青野からは「マリーゴールドのこれからにワクワクしてもらわなきゃいけない。だから辞めていったＭＩＲＡＩ、辞めていく詩美、そこの２人を主にしたくない。私が主役になる」と対抗心を燃やされていた。