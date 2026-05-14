【一番くじ】ポケモン30周年記念、第1弾登場に「アチャモとポッチャマいるやーーーーん!!!!!」「御三家ぬい可愛すぎる」とファン歓喜
BANDAI SPIRITSはこのほど、ポケモン30周年を記念した「一番くじ」を企画。その第1弾が、5月30日より順次発売されます。
⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰
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一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1
📅5月30日(土)より順次発売予定
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第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨
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記念感のあるアイテムが盛りだくさん!
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🔗https://1kuji.com/products/pk30th_1
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#ポケモン30周年 (@ichibanKUJIより引用)
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」
今回の一番くじは、「ポケモン」の30周年を記念した時計やプレートなどのグッズや、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみなど、全10等級+ラストワン賞が登場します。
ラインアップが公開されると、SNSでは「ぎゃあああああああ!!!!! ミズゴロウちゃんいるうううう!!!!」「アチャモとポッチャマいるやーーーーん!!!!!」「これは欲しいぃぃぃ」「御三家ぬい可愛すぎる」「は、破産確定!?全部かわいい! 最高だぁ」「G賞のグラスのために何回回すことになるんや、可愛すぎて滅」と発売前から大人気です。
1回770円で、5月30日より順次、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどに登場。気になるラインアップはこちらです!
【A賞】30周年記念アクリル時計
カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされたアクリル時計。サイズは約18cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」30周年記念アクリル時計
【B賞】ピカチュウ30周年記念プレート
ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート。サイズは約19cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ30周年記念プレート
【C〜F賞】旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹が、約13〜16僖汽ぅ困里未い阿襪澆砲覆辰禿仂譟いずれも3種から選べます。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
【G賞】30周年記念グラス
【H賞】ハンドタオル
【I賞】ラバーコレクション
【J賞】30周年記念メタルチャーム
【ラストワン賞】ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、30周年のロゴがデザインされたプレートを持ったピカチュウ(オスのすがた)のぬいぐるみが登場。サイズは約50cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までとなっており、当選数は50個。
(C) Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon
⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1📅5月30日(土)より順次発売予定第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨記念感のあるアイテムが盛りだくさん！🔗https://t.co/kGSzvT6YyQ#ポケモン30周年 pic.twitter.com/7zBjMC5dRL- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 8, 2026
⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰
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一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1
📅5月30日(土)より順次発売予定
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第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨
記念感のあるアイテムが盛りだくさん!
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#ポケモン30周年 (@ichibanKUJIより引用)
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」
今回の一番くじは、「ポケモン」の30周年を記念した時計やプレートなどのグッズや、カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹のぬいぐるみなど、全10等級+ラストワン賞が登場します。
ラインアップが公開されると、SNSでは「ぎゃあああああああ!!!!! ミズゴロウちゃんいるうううう!!!!」「アチャモとポッチャマいるやーーーーん!!!!!」「これは欲しいぃぃぃ」「御三家ぬい可愛すぎる」「は、破産確定!?全部かわいい! 最高だぁ」「G賞のグラスのために何回回すことになるんや、可愛すぎて滅」と発売前から大人気です。
1回770円で、5月30日より順次、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどに登場。気になるラインアップはこちらです!
【A賞】30周年記念アクリル時計
カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹がデザインされたアクリル時計。サイズは約18cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」30周年記念アクリル時計
【B賞】ピカチュウ30周年記念プレート
ピカチュウのシルエットがデザインされた30周年記念のプレート。サイズは約19cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ30周年記念プレート
【C〜F賞】旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
カントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹が、約13〜16僖汽ぅ困里未い阿襪澆砲覆辰禿仂譟いずれも3種から選べます。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」旅立ちの3匹 ぬいぐるみ
【G賞】30周年記念グラス
【H賞】ハンドタオル
【I賞】ラバーコレクション
【J賞】30周年記念メタルチャーム
【ラストワン賞】ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、30周年のロゴがデザインされたプレートを持ったピカチュウ(オスのすがた)のぬいぐるみが登場。サイズは約50cm。
「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ
なお、ダブルチャンスキャンペーンには、ラストワン賞の「ピカチュウ(オスのすがた)30周年記念ぬいぐるみ」が用意されています。キャンペーン期間は8月末日までとなっており、当選数は50個。
(C) Nintendo･Creatures･GAME FREAK･TV Tokyo･ShoPro･JR Kikaku (C)Pokémon
⋱ ⭐全ラインナップ公開⭐ ⋰一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1📅5月30日(土)より順次発売予定第1弾はカントー地方・ジョウト地方・ホウエン地方・シンオウ地方の旅立ちの3匹にフォーカス✨記念感のあるアイテムが盛りだくさん！🔗https://t.co/kGSzvT6YyQ#ポケモン30周年 pic.twitter.com/7zBjMC5dRL- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 8, 2026