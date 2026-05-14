総合格闘家の皇治選手が2026年5月12日、公式XでYouTubeチャンネルが停止されたとして、その理由を説明した。

「配慮や認識が不足していました」

インターネット上では、皇治選手のYouTubeチャンネルは5月2日にコミュニティガイドライン違反により削除されたと指摘されていた。

今回、皇治選手は【お詫び】と題したポストを投稿。「この度、運営する『皇治チャンネル』において、YouTubeより『性的コンテンツ』に関するポリシー違反との判断を受け、チャンネル停止の措置となりました」と明かし、「YouTube運営の皆様をはじめ、関係者の皆様、そしていつも応援してくださっている視聴者・ファンの皆様に、YouTubeポリシーへの理解不足により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしてしまったことを、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また、問題とされた動画について、サムネイル・タイトル・演出・会話表現を含め「性的コンテンツへの誘導と受け取られる可能性が十分にある内容であった」とした上で、「露出を含む映像表現や演出方法、企画全体の見せ方において、配慮や認識が不足していました」と非を認めた。

さらに、問題の動画で実施した企画の停止および、関連表現・導線を含めた全体の見直し、過去動画概要欄を含むチャンネル全体の確認・改善を進めていくとし、「今回の件を重く受け止め、今後はYouTubeポリシーへの理解を再徹底し、企画内容・演出・表現方法を含め、再発防止と健全なチャンネル運営に努めてまいります」と伝え、最後に「改めまして、この度は誠に申し訳ありませんでした」と謝罪を繰り返した。