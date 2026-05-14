ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６２、伊７４ｂｐ　小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:32時点）（%）
ドイツ　　　　3.077
フランス　　　3.701（+62）
イタリア　　　3.817（+74）
スペイン　　　3.495（+42）
オランダ　　　3.195（+12）
ギリシャ　　　3.775（+70）
ポルトガル　　　3.437（+36）
ベルギー　　　3.624（+55）
オーストリア　3.335（+26）
アイルランド　3.28（+20）
フィンランド　3.352（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）