ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７４ｂｐ 小幅に縮小
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６２、伊７４ｂｐ 小幅に縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:32時点）（%）
ドイツ 3.077
フランス 3.701（+62）
イタリア 3.817（+74）
スペイン 3.495（+42）
オランダ 3.195（+12）
ギリシャ 3.775（+70）
ポルトガル 3.437（+36）
ベルギー 3.624（+55）
オーストリア 3.335（+26）
アイルランド 3.28（+20）
フィンランド 3.352（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:32時点）（%）
ドイツ 3.077
フランス 3.701（+62）
イタリア 3.817（+74）
スペイン 3.495（+42）
オランダ 3.195（+12）
ギリシャ 3.775（+70）
ポルトガル 3.437（+36）
ベルギー 3.624（+55）
オーストリア 3.335（+26）
アイルランド 3.28（+20）
フィンランド 3.352（+28）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）