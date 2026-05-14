ドル指数は２００日線近傍で揉み合い＝ロンドン為替



ドル指数は200日線（98.534）近傍での揉み合いとなっている。ロンドン朝方の98.416からロンドン序盤の98.555までのレンジで上下動している。前日NY終値98.524を挟む水準で推移している。この日は全般に主要通貨の値動きが限定的となっている。最も値動きが目立ったドル円でも、レンジ157.54-157.99にとどまっている。ユーロドルは1.1705-1.1722、ポンドドルは1.3504-1.3533とほぼ膠着相場になっている。



ドルインデックス＝98.51(-0.02 -0.02%)

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