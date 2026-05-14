◆体操 ＮＨＫ杯 第１日（１４日、東京体育館）

体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ・アムステルダム）代表最終選考、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表最終選考を兼ねた大会で、女子予選は全日本の得点の半分を持ち越し、個人総合で争われ、４月の全日本選手権２位の岸里奈（戸田市ＳＣ）は、１０９・１１４点の２位で１６日の決勝に進んだ。

２位からスタートし、最初の跳馬で１４・２００点の高得点を出し、順調に滑り出したが、３種目目の平均台で落下し、１２・８３３点と得点を伸ばせなった。最後のゆか運動では、代名詞となっている大技「シリバス（後方抱え込み２回宙返り２回ひねり）」で、着地は乱れながらも何とかまとめあげ２位を死守した。「ミスをして悔しい思いもあるんですけど、そこから立て直して自分らしい演技ができたのは良かったと思います」と気持ちを切り替えていた。

昨年、全日本を制し、女王の座を手にしながらＮＨＫ杯は２位に終わる悔しさを味わった。その後、昨年の世界選手権では個人総合６位に入ったが、大会前には右足親指を骨折。その骨はまだくっついていない上に、全日本前には左足首を痛めた。満身創痍（そうい）だが、気持ちは折れていない。全日本後は、演技の細部にこだわり完成度を上げてきた。

世界選手権、アジア大会の代表がかかる。１３日の会見では「負けたくないという思いが全日本であったので、そこは強い気持ちで勝ちにいきたい」と強気に話していた。「課題としていた部分を明確にして、今日の試合も振り返って、自分らしい演技ができれば」。１６日の決勝で逆転し、昨年の雪辱を果たしてみせる。

◆世界選手権代表 男女ともに代表は５枠。男子は今大会の得点を持ち越して行われる５月のＮＨＫ杯での上位３人が選出される。得点の半分を持ち越す女子は上位４人が代表入りする。男子の２位まで、女子の３位までの選手は９月の愛知・名古屋アジア大会の代表も兼ねる。残りの枠は、団体総合で貢献できる選手が選出されることになっている。