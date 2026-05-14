およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行いました。この後、国賓晩さん会に出席します。

14日、行われた首脳会談でアメリカ側は「ホルムズ海峡は開放されたままでなければならない」、「イランが核兵器を保有することは決して許されない」との認識で一致したと発表しました。さらに、習近平主席が、アメリカ産原油の購入を増やす意向を示したことも明らかにしました。

中国外務省によりますと、14日に行われた首脳会談では「建設的戦略安定関係」の構築で合意したということです。習主席は「貿易戦争に勝者はいない。中国の改革開放の扉は大きく開かれる」と述べ、トランプ大統領も「意思疎通と協力を強化する」と応じたということです。

一方、台湾問題については、中国外務省によると習主席は「最も重要な問題だ」と強調した上で、「この問題を適切に処理できなければ米中関係を危険な状態に追い込むことになる」と主張したということです。

しかし、アメリカ側の発表では首脳会談において台湾に関する言及はありませんでした。

この後、トランプ大統領と習主席は国賓晩さん会に出席する予定です。また、両首脳は15日もワーキングランチなども含め、およそ3時間会談を行う予定です。