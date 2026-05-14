◆ファーム・リーグ中地区 ハヤテ６―１３西武（１４日・ちゅ〜るスタジアム清水）

プロ野球ファーム・リーグ中地区のハヤテは、地元・清水桜が丘高出身の野村裕樹投手（２６）が、今季３度目の先発で５回１失点と好投を見せた。救援陣が崩れて試合は６ー１３で黒星。野村の今季初勝利はお預けとなったが、３回に１点を失ったのみで、無四球だった。６安打を許したが、要所は締めて最少失点でまとめた。

今月から先発ローテーションの一角に加わった。今季初先発となった５月４日の巨人戦では３回１／３を５失点。８日のＤｅＮＡ戦でも１回２／３を５失点と結果を残せなかった。「今日は何がなんでも抑えなきゃいけないという気持ちと、長いイニングを投げようという気持ちだった」と振り返った。マウンド上では体の開きを修正し、腕の振りをコンパクトに変更した。

今季は中継ぎとして“勝利の方程式”の一角を担っていたが、「それよりも重要なポジション。先発を任されることはうれしいですし、信頼されていると感じた」と責任感を口にした。赤堀元之監督（５６）は「しっかりとイニングを稼いでくれましたし、しっかりした投球を見せてくれた。前よりもいいピッチングです」と評価した。

ハヤテ創設初年度から所属する右腕は、１年目に右肘痛で長期離脱を経験。一度は“戦力外通告”も受けたが、状態が戻った中で２年目のトライアウトに挑み、契約継続を勝ち取った。昨季は一時防御率２点台を記録しながら、終盤に４点台まで悪化。「やりきれない思いがあった」と振り返る。今季も防御率９・６４と苦しんでいるが、「チームの勝利に貢献しつつ、防御率も下げていけたら」と前を向いている。