お笑いコンビ・ハライチがＭＣを務めるフジテレビ系「ぽかぽか」が１４日放送され、俳優の中村倫也がゲスト出演した。

中村が得意だというイントロクイズを実施。４人の回答者のうち、木曜レギュラーの島崎和歌子は中村を優勝予想した。中村は「絶対に負けない」と自信満々だったが、中盤に苦戦。秒速の早押しで回答権を得たシーンでは、答えが思い浮かばない様子で腕を組んで熟考に入った。

すると応援席の島崎が、「んん…ドリカム…んん…喉の調子が」と咳払いのフリをして、まさかの大ヒント。さらにリズムまで刻んで一部歌詞を歌い出したことから、スタジオは「歌うな！」「警備員、つまみ出せ」と騒然となった。

すったもんだの末に中村は、「完全に分かりました。ドリカムの『何度でも』」と正解。ハライチ・澤部佑から「ルール違反にいつもあなたオールスター感謝祭で厳しいですよね？ダメです、こういうのは」と注意された島崎だったが、「私、生放送でキレるクセがあるので」と開き直って爆笑を誘った。

島崎は、ＴＢＳ系大型クイズ特番「オールスター感謝祭」でＭＣを担当。先月の放送では、名物企画「赤坂ミニマラソン」への参加に消極的な出演者が多かったことから、島崎が「冗談じゃないですよ。赤坂の商店街の皆様に、私は面目が立ちません！なめんじゃないよ」と怒気をあらわにして、大荒れの展開となった。