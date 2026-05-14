サバンナ高橋のプロモーション起用「当面見合わせ」 ライオンが回答
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄がプロモーションキャラクターを務める、ライオン『ストッパ下痢止め』について、同社は14日までに「総合的に判断し、「ストッパ」ブランドサイト内の画像やCM紹介などのプロモーションへの活用を当面見合わせております。今後については、現時点で決まっておりません」と回答。同日までに、公式サイトのトップページから高橋の写真が削除されている。
【写真】”いじめ被害”を告発したお笑い芸人
高橋をめぐっては、お笑い芸人の中山功太が5日配信ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。発言はネット上でも大きな注目を集め、”犯人探し”が加熱。その中で根拠は不明ながら高橋の名前が浮上し、SNSで拡散していた。
こうした状況を受け、高橋は自身のSNSで「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と直接話したことを明かし、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と報告し、その後、中山自身も「あの言葉は絶対に間違いでした」として発言を撤回。高橋と和解したことを明らかにしていた。
ライオンは「総合的に判断し、「ストッパ」ブランドサイト内の画像やCM紹介などのプロモーションへの活用を当面見合わせております。今後については、現時点で決まっておりません」としている。
高橋をめぐっては、お笑い芸人の中山功太が5日配信ABEMA『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』で「10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白。実名は伏せながらも、「滅茶苦茶悔しいですが滅茶苦茶面白い人です。死ぬほど才能あります。勝てないです。僕は努力のみで越えてみせるから、その際は逃げるな」と複雑な胸中を語っていた。発言はネット上でも大きな注目を集め、”犯人探し”が加熱。その中で根拠は不明ながら高橋の名前が浮上し、SNSで拡散していた。
こうした状況を受け、高橋は自身のSNSで「今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません」と謝罪。中山と直接話したことを明かし、「当時の大阪で共演してた番組の収録で、言い方やカラミが嫌な思いをさせていたこと謝りました」と報告し、その後、中山自身も「あの言葉は絶対に間違いでした」として発言を撤回。高橋と和解したことを明らかにしていた。
ライオンは「総合的に判断し、「ストッパ」ブランドサイト内の画像やCM紹介などのプロモーションへの活用を当面見合わせております。今後については、現時点で決まっておりません」としている。