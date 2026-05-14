【横浜DeNAベイスターズ】6月2日に横浜市民を無料招待！応募は5月17日まで

6月2日は横浜市の開港記念日。本拠地が横浜にあるプロ野球チーム「横浜DeNAベイスターズ」は、横浜市民に向けた無料招待イベントを実施します。

無料招待の応募は、2026年5月17日23時59分までウェブで受け付けています。横浜市民であることが応募条件です。

最大6枚まで、同行者はだれでもOK

無料招待の対象は、6月2日（火）18時試合開始の「東北楽天ゴールデンイーグルス」戦です。

応募にはDeNAアカウント（無料）への登録、ならびに横浜DeNAベイスターズの公式チケットサイト「ベイチケ」へのログインが必要です。

応募は1人1回まで、最大6枚まで申し込めます。申込者が横浜市在住であれば、同行者はだれでもエントリーできます。エントリー時には「おとな」のみ表示されます。中学生以下の子も「おとな」として申込んでください。

なお、同行者もDeNAアカウントの登録（無料）ならびにBAYSTARS IDの発行が必要です。

当選者には、電子チケットが発券されます。当落発表は5月22日10時の予定です。

グラウンドの一部が見えにくい、もしくは見えない席（わけあり席）が当選する可能性があります。

そのほか注意事項は、応募受付ページで確認を。

無料でプロ野球観戦をしたい横浜市民は応募してみてはいかが。

※画像は応募ページより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）