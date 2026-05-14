2026年5月13日、俳優の仲里依紗が自身のYouTubeチャンネルを更新。アラスカ旅行の様子を公開した。

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まずは空港のラウンジで食事を済ませることに。仲は牛丼やカリフラワーとエビの前菜などを堪能し、飛行機でもゆっくりとした時間を過ごしたようだ。まずはトランジットでシアトルに到着し、そこで7時間過ごしたようだ。そしてアラスカのホテルに到着。外は雪景色になっており、「すごいでしょ」と興奮した様子を見せた。

今回は『帰れマンデー見っけ隊!!』（テレビ朝日）の撮影でやってきたようで、オファーが来た際は「行きます！」と即決したことを明かした。そして翌日はさっそくオーロラを見つけに出発。現地はマイナス15℃と極寒のようで、「息すると痛かった」「何枚着てるかな」と寒さについて語った。

現地では野生のヘラジカに遭遇。仲は「見えたね」「初めて見た」と、アラスカを満喫しているようだ。そして夜になり、オーロラスポットへ移動。オーロラは無事見ることができたようで、撮影した写真をカメラに向けた。2日目は、サンタの街としても知られているノースポールへ。その後は、氷上釣りや温泉などを楽しんで、旅は終了した。

今回の動画に視聴者からは「うらやましい」「めちゃくちゃ面白かった」といった声が集まった。

（文＝向原康太）