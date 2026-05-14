えびちゅう風見和香、1st写真集『和ぐころ』表紙決定！「いろんな私を見せることができたと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

私立恵比寿中学（通称：えびちゅう）のメンバー、風見和香（かざみ ののか）の1st写真集『和ぐころ』（読み：なぐころ）（6月12日発売）の表紙カットが公開された。

■「成長した女性としての魅力」も描き出した一冊

“えびちゅう”こと私立恵比寿中学メンバーとして、その透明感と圧倒的な身体能力で注目を集める風見和香。

『私立恵比寿中学 風見和香1st写真集 和ぐころ』は、TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた彼女のしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた写真集になっている。

撮影は雪の蔵王と伊豆下田で行われ、蔵王では「蔵王温泉スキー場」を舞台に、スキーを楽しむアクティブなカットから、温泉街で見せる18歳の等身大の柔らかな表情まで切り取られている。

また蔵王とは一転して、下田の海では、太陽の光が降り注ぐなか、カヤックに挑戦する清らかでエネルギッシュな姿を収録。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出した一冊をぜひチェックしよう。

■風見和香コメント

■書籍情報

2026.06.12 ON SALE

『私立恵比寿中学 風見和香1st写真集 和ぐころ』

撮影：木村智哉

■イベント情報

『発売記念イベント』

06/13（土）東京

06/15（月）大阪

※詳細は後日発表

■関連リンク

私立恵比寿中学 OFFICIAL SITE

http://www.shiritsuebichu.jp/