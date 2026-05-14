●共同ＰＲ <2436> [東証Ｓ]

6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ＬＡホールデ <2986> [東証Ｇ]

6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●ヒット <378A> [東証Ｇ]

6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●アルプス技 <4641> [東証Ｐ]

6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●サイバーバズ <7069> [東証Ｇ]

6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ＣＡＰＩＴＡ <7462> [東証Ｓ]

6月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●三井住友トラ <8309> [東証Ｐ]

7月31日現在の株主を対象に1→4の株式分割を実施。最低投資金額は現在の4分の1に低下する。



●山九 <9065> [東証Ｐ]

9月30日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。



［2026年5月14日］



株探ニュース