　14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万2740円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては85.95円高。出来高は1671枚となっている。

　TOPIX先物期近は3888ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.73ポイント高で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62740　　　　　 +20　　　　1671
日経225mini 　　　　　　 62740　　　　　 +15　　　 34254
TOPIX先物 　　　　　　　　3888　　　　　　+5　　　　2565
JPX日経400先物　　　　　 35485　　　　　 +45　　　　 153
グロース指数先物　　　　　 792　　　　　　+4　　　　 257
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース