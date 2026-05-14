日経225先物：14日19時＝20円高、6万2740円
14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円高の6万2740円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2654.05円に対しては85.95円高。出来高は1671枚となっている。
TOPIX先物期近は3888ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62740 +20 1671
日経225mini 62740 +15 34254
TOPIX先物 3888 +5 2565
JPX日経400先物 35485 +45 153
グロース指数先物 792 +4 257
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3888ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.73ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62740 +20 1671
日経225mini 62740 +15 34254
TOPIX先物 3888 +5 2565
JPX日経400先物 35485 +45 153
グロース指数先物 792 +4 257
東証REIT指数先物 売買不成立
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