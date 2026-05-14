トランプ大統領の発言要旨

冒頭発言

習近平国家主席、心から感謝申し上げる。

（歓迎式典の）あれほど素晴らしい光景はめったになく、子どもたちに深く感銘を受けた。彼らは幸せそうで、本当に愛らしかった。軍隊は言うまでもない。これ以上ないほど完璧だった。

あなたと私は、もう長い間知り合いだ。実際、首脳同士としては最も長い付き合いであり、私にとって光栄なことだ。私たちは素晴らしい関係を築いてきた。困難な時でも互いに歩み寄り、問題を解決してきた。

私があなたに電話すれば、あなたも私に電話をくれる。世間には知られていないが、問題が生じれば、私たちはすぐに解決する。これからも共に素晴らしい未来を築いていくだろう。

あなたが成し遂げた業績には深く感服している。あなたは偉大な指導者だ。時々、私がそう言うのを嫌がる人もいるが、それでも言う。なぜなら、それが真実だからだ。私は真実しか語らない。

素晴らしい代表団全員を代表して、一言申し上げたい。我々の代表団には、世界最高峰のビジネスマン、世界一の面々がそろっている。我々は世界の「トップ３０」に（中国に来るか）尋ねた。その誰もがイエスと答えた。私は企業の２番目、３番目は望まない。トップだけを望む。

今日、あなたと中国に敬意を払うためにここにいる。そして、貿易、ビジネスをすることを楽しみにしている。それは完全に相互的なものになるだろう。だから私は議論をとても楽しみにしている。これは重要な議論だ。これまででおそらく最も重要な首脳会談だと言う人もいる。これほどのものは決して思い出せないだろう。米国では人々がこれ以外の話題を口にしていないと私は言える。

あなたとご一緒できて光栄だ。あなたの友人になれて光栄だ。中国と米国の関係はかつてないほど良好になるだろう。どうもありがとう。