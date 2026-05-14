チーム公式Xが動画公開

米大リーグ、カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。8回途中5安打2失点、6奪三振と力投するもリリーフが打たれ、3敗目を喫した。そんな中、マウンド上で見せた笑撃ポーズが日本ファンの間で話題となっている。

今永はキレのあるボールで、現在両リーグトップのチーム打率を誇る強力打線を翻弄。4回にソロを被弾したものの、5、6、7回は三者凡退。抜群の安定感を見せた。8回先頭に内野安打を許したところで降板。後を継いだメートンは、デュボンに2ランを浴びるなど炎上。今永の降板からわずか13球で3点を許すと、カブスは1-4で敗れた。

試合中には謎のポーズが飛び出した。両手で、左右に開いた両ひざを打つと、そのまま両手で味方を指さした。顔は真剣そのものだ。まるで「ゲッツ」で大ブームを起こしたお笑い芸人・ダンディ坂野のようなポーズ。約2秒間の動画をカブス公式Xが公開すると、ファンからはコメントが相次いだ。

「ゲッツじゃん」

「今永先生 何やってんの」

「今永先生のこのポーズ何w」

「ゲッツ?」

「今永先生さあwwwwwwwwwwww」

「なにしとん笑」

「今永と鈴木誠也、完全に面白外人枠になっとる笑」

今永は今季9試合に登板して4勝3敗、防御率2.32。メジャー3年目で安定した投球を続けている。



（THE ANSWER編集部）