今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃんのお昼ご飯風景。しかし、いつも食べているキャットフードのはずが、その日は様子が違ったようです。投稿はThreadsにて、4.3万回以上表示。3000件以上のいいねが寄せられていました。

【動画：猫がいつも食べているはずの『ごはん』を警戒し始めて…『まさかの展開』に爆笑】

それいつもあなたが食べてるご飯だよw

今回、Threadsに投稿したのは「_hinappy」さん。

投稿されたのは、猫ちゃんのお昼ご飯タイム。猫ちゃんたちの楽しみな時間…のはずが、このときは少し様子が違った模様。なんと猫ちゃんはキャットフードを警戒。いつも食べているご飯のはずですが、警戒心MAXだったようで、猫パンチも繰り出していたそうです。

そして、勢いよくご飯に猫パンチをお見舞いした結果…キャットフードが飛散。驚いた猫ちゃんは大慌てで逃走していったみたいです。何か気に入らない要素でもあったのか…。もしかしたら、たまには違うフードを食べたい、という訴えだったのかもしれませんね。

キャットフードに猫パンチする様子に猫好きたちもビックリ

いつも食べているキャットフードに猫パンチしていた今回の投稿。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「自分で散らかしてびっくりしててかわいいw」「虫がいたのかな？」「敵、認定‪」などの声が多く寄せられていました。ちなみに、その後は変わりなく普通にご飯を食べていたとのこと。もりもりご飯をおいしそうに食べていたそうです。

Threadsアカウント「_hinappy」では、たくさんの猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常が投稿されています。どの猫ちゃんも可愛い子ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「_hinappy」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。