思わずイロチで揃えたくなる！【ニトリのN+】40・50代が週7で頼りたい「お買い得トップス」

汗をかく日も気兼ねなく着られるトップスは、【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】でぴったりのものを見つけられるかも。「綿混の柔らかい風合い」（公式ECサイトより）が日常に心地よく寄り添い、1枚着でもインナーとしても重宝する予感。お買い得価格でイロチ買いもしやすいので、毎日頼れる定番トップスとしてぜひ手に取ってみて。

首元に抜けをもたらす絶妙なボートネック

【N+】「ベーシックボートネック半袖Tシャツ」\999（税込）

横への開きを抑えた絶妙なボートネックが、鎖骨から首のラインを美しく見せてくれそうな半袖Tシャツ。首元の詰まり感が気になりにくく、1枚でさらりと着てコーデに程よい抜けを演出します。ウエストはややシェイプされており、すっきりと女性らしいシルエットで着こなせそうなのも大人に嬉しいポイント。旬のライトピンクをはじめとする、無地の7色展開です。

重ねてチラ見せも映える細ピッチのボーダー柄

【N+】「ベーシックボーダーボートネック半袖Tシャツ」\1,290（税込）

細ピッチのボーダー柄が大人コーデのアクセントとして使いやすいこちらの半袖Tシャツ。公式ECサイトによると、ウエストをやや絞ったシルエットは「もたつきなくすっきりと着られます」とのことで、重ね着やタックインもしやすそうです。スマートな袖のフォルムも二の腕まわりの華奢見えに貢献。カラーはホワイトとベージュの2色から。

控えめなボトルネックで品よく彩りをプラス

【N+】「ベーシックモックネック半袖Tシャツ」\999（税込）

低めのボトルネックが、ブラウス未満の上品な印象を醸し出してくれそうな一着。身幅を絞ってすっきりさせたシルエットも相まって、上からカーディガンやジャケットを羽織った際にも着膨れ感なくサマになりそう。首元に高さがあることで顔まわりの差し色としても活躍が見込めます。爽やかなライトブルーを筆頭に、こちらも無地の7色のラインナップです。

1枚でもレイヤードでも頼れるタンクトップ

【N+】「ベーシックリブタンクトップ」\999（税込）

「凹凸のあるリブ仕様で透けにくい」（公式ECサイトより）のが、薄着になる季節に嬉しいタンクトップ。肩の巾が広めに設定されているおかげで、下着のストラップがチラ見えしにくいのが魅力。キャミワンピースやジャンパースカートとのレイヤードにも重宝しそうです。ラウンドした裾のラインもスタイリッシュなデザインポイント。こちらは全5色が展開されています。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだ ちほ

出版業界を経て、ライターに転身。ファッション・書籍・生活雑貨ジャンルを中心に、商品の魅力を表現する執筆活動を行う。特にファッションは、常にトレンドと市場動向をチェックし、ファッションライティングに従事。FTNメディアで3年前から専属的に執筆中。