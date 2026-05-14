布団の間でくつろいでいた生後4ヶ月の子猫さんは、ふとした瞬間にくしゃみが出てしまったのだとか。貴重な瞬間を収めた可愛らしい動画は10万回以上も再生され、「くしゃみ、なかなか撮れない（まだ撮った事ない）からナイスです」「ナイスタイミングでしたね」とのコメントが集まっています。

【動画：布団の間でくつろぐ子猫→口元が動いたかと思ったら、次の瞬間…『尊すぎる光景』】

くしゃみをする子猫さん

Instagramアカウント「マンチカンのマロン」さまに登場したマロンくんは、2025年8月生まれの男の子で、生後2ヶ月ほどのときに飼い主さんの家に迎えられたのだとか。今回投稿された動画は、生後4ヶ月のときのものとのこと。

布団の間で横になってくつろいでいたマロンくんは、身をよじると、口元のあたりをむずむずと動かしたのだそう。すると次の瞬間、小さく「くしゅん」とくしゃみをしたのだとか。

貴重なマロンくんのくしゃみ姿

鼻を舌でぺろりと舐めているマロンくん。鼻のあたりに違和感があったのかもしれませんね。くしゃみは一瞬の出来事のため、動画に収めるのは難しいとのこと。思いがけず、貴重な姿を収めた動画になりましたね。

マロンくんはまん丸の目を見開いてカメラを見つめています。急にくしゃみが出て自分でも驚いてしまったのかもしれません。体を起こし、くんくんと周りの匂いを嗅いで、何か起きたのかと周囲の様子を確認していたとのことでした。

すくすく成長中！

「マンチカンのマロン」さまには、マロンくんが生後2ヶ月で家に来たときから、生後5ヶ月までの姿を見ることができます。マロンくんは家に来た翌日には、おもちゃで元気いっぱいに一人遊びをしていたのだそう。

すくすくと成長中で、色々なものに興味津々とのこと。投稿では、ブラインドを触ってみたり、段ボール箱に身を収めてみたりと、なにげない日常を楽しむ姿をたくさん見ることができます。

マロンくんの貴重な子猫時代のくしゃみ姿を収めた動画は、Instagramで9.1万回以上も再生され、「くしゅんってかわいい～。ひげ饅頭がむずっと動いてて、つい見続けちゃいます」「まろんちゃん♡可愛いくしゃみですね」「マロンちゃんくしゃみまで可愛いなんて‥罪な男。くしゃみなかなかカメラにおさめられないのですごいですっ。ナイスタイミングでしたね」「なんと！！家で音出してる時観れて良かったー可愛すぎる」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「マンチカンのマロン」さまには、マロンくんの成長記録がたくさん投稿されています。少しずつできることが増えていく姿を見守ることができますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「マンチカンのマロン」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。