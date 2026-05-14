映画「Ray／レイ」などで知られる俳優のジェイミー・フォックス(58)に第3子が誕生する。恋人のアリシー・ハックステップが自身にとっての第1子を妊娠中で、すでに妊娠数カ月に突入しているとTMZは報じている。



【写真】ジェイミー・フォックス がんで大学時代から親交の俳優が亡くなっていた

ジェイミーとアリシーは2022年8月、ジェイミーの主演映画「デイ・シフト」のワールドプレミアに一緒に登場したことで交際が発覚したが、2025年1月に一度破局。しばらくして復縁していた。



ジェイミーは1994年、元パートナーのコニー・クラインとの間に娘のコリーンが誕生。2008年にはクリスティン・グラニスとの間にアナリース・ビショップが誕生している。



2023年にジェイミーは脳卒中で3週間近く昏睡状態に陥り、回復にも時間を要した。昨年6月、BETアワードでアルティメット・アイコン賞を受賞した際、神が人生の「セカンドチャンス」をくれたと涙ながらに語っていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）