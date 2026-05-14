齋藤飛鳥、ばっさりヘアカットを報告 「大人飛鳥ちゃん」「可愛すぎ」と反響
元乃木坂46の齋藤飛鳥が14日、インスタグラムを更新。ヘアカットしたことを報告した。
【写真】髪バッサリ！ ヘアカットした齋藤飛鳥をもっと見る
齋藤は「髪切ったよ」とつづり、新ヘアスタイルを披露。「ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「誌面と動画で見てね」とも記し、雑誌『sweet』の企画であることを明かした。
公開された写真には、肩あたりまで短くなった髪で、自然な表情を見せる齋藤の姿が収められている。
ファンからはSNS上に「髪バッサリ 似合ってる〜」「可愛すぎ」「大人飛鳥ちゃん」「素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「齋藤飛鳥」インスタグラム（＠asuka.3110.official）
【写真】髪バッサリ！ ヘアカットした齋藤飛鳥をもっと見る
齋藤は「髪切ったよ」とつづり、新ヘアスタイルを披露。「ヘアカットの様子を密着してもらったよ」「誌面と動画で見てね」とも記し、雑誌『sweet』の企画であることを明かした。
公開された写真には、肩あたりまで短くなった髪で、自然な表情を見せる齋藤の姿が収められている。
ファンからはSNS上に「髪バッサリ 似合ってる〜」「可愛すぎ」「大人飛鳥ちゃん」「素敵です」といった声が寄せられている。
引用：「齋藤飛鳥」インスタグラム（＠asuka.3110.official）