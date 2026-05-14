◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、栗東トレセン

トライアルのプリンシパルＳを制したメイショウハチコウ（牡３歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父ロジャーバローズ）は坂路を単走。５７秒５―１３秒２で、ゆったりと駆け上がった。間隔は詰まるが、疲れを見せず好調をキープしている。高橋助手は「順調です。変わりなくきていますし、元気いっぱい。時計も予定通りです」と満足そうな表情を浮かべた。

初の東京だった前走は、好位で我慢を利かせて直線で外からねじ伏せる強い内容。追い出しを待つ余裕もあった。「力は一枚上という内容でした。（ディー）ジョッキーも癖をつかんでくれていましたからね」とうなずく。

２０１９年にダービーを制したロジャーバローズとの父子制覇がかかる。キャリアを重ねるごとに、馬体もレースぶりも成長。「新馬に比べれば、体がひと回りもふた回りも大きくなって、雰囲気が全然違う。レースを経験していろいろと覚えていますし、東京２４００メートルも折り合いひとつだと思います」と同助手は大舞台を見据えた。