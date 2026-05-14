“バイク女子”で注目集める20歳、視線を奪われるグラビア公開 キュートでかわいい笑顔全開
俳優・モデルの黒江こはる（20）が、14日発売の『週刊ヤングジャンプ』24号の巻末グラビアを飾っている。
【写真】かわいい！ドキッとする表情で見つめる黒江こはる
俳優・モデルとして活躍し、バイク女子としても注目を集める“こはるん”こと黒江が、読者からの反響を受けて同誌に3度目の登場。これまでの登場では、透明感あふれるビジュアルで話題を集めまたが、今回のグラビアでは、キュートでかわいらしい笑顔全開で、“こはるん”の魅力をさらにアップデートした内容となっている。
透明感あふれる自然体の魅力から、思わず視線を奪われるようなカットまで、これまで以上に“今のこはるん”を感じられる贅沢な5ページ。俳優としてもさらに注目を集める黒江の、表現力豊かな魅力を誌面＆デジタル写真集見ることができる。
なお、表紙＆巻頭＆センターグラビアには志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.5には香野日菜子が登場している。
【写真】かわいい！ドキッとする表情で見つめる黒江こはる
俳優・モデルとして活躍し、バイク女子としても注目を集める“こはるん”こと黒江が、読者からの反響を受けて同誌に3度目の登場。これまでの登場では、透明感あふれるビジュアルで話題を集めまたが、今回のグラビアでは、キュートでかわいらしい笑顔全開で、“こはるん”の魅力をさらにアップデートした内容となっている。
なお、表紙＆巻頭＆センターグラビアには志田音々＆新谷姫加＆二瓶有加が、グラビア新企画「YJブルーム」Vol.5には香野日菜子が登場している。