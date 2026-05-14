全米で鉄板焼きチェーンを展開する「ベニハナ（BENIHANA）」の創業者として知られる故ロッキー青木（本名・青木廣彰）氏の妻・青木恵子氏。毛皮の販売でビジネスの世界に飛び込み、ワンダーブラの日本展開で大成功を収めた恵子氏はニューヨークでも名の知れた存在となった。

ロッキー氏と知り合ったのはそんな時だった。内外タイムスの単独インタビュー第2回は、2人の出会いから夫婦生活、ロッキー氏の驚がくのエピソードなどを振り返る。

「ベニハナ」創業者ロッキー青木氏の元妻・青木恵子氏インタビュー（第1回）いきなり大成功した初めてのビジネスから続く

「本当は日本に帰るつもりだったんです」

「私がニューヨークの地場産業の下着を日本にたくさん売ったのが広まって、物を売るんじゃなくて、コンサルティングの仕事をするようになったんです。日本でアメリカのフェアを開催したりとかコンサルをしていて、その中のお客さんの一人がロッキーさんでした」

両親が東京で洋食屋「紅花」を経営していたロッキー氏は、慶応義塾大学レスリング部で日本選抜に選ばれ、ローマ五輪の日本代表補欠に選出されるほどの活躍を見せた後、ニューヨーク市立大学シティカレッジに入学して経営学を学んだ。1964年、ニューヨークに鉄板焼きレストラン「BENIHANA OF TOKYO」をオープン。恵子氏と知り合った頃にはすでに全米展開する有名実業家だった。

「それまでもパーティーでお目にかかることはあったんですけど、あいさつくらいでした。仕事を依頼されてから親しくなり結婚したんですけど、本当は日本に帰るつもりだったんです。毛皮の仕事もしたし、ワンダーブラも大成功したし、なんとなくそろそろ帰る時期かなと思って。アメリカは好きだけれど、ずっと住もうとは思ってなかったんです。あまり結婚願望もなかったんですけど、計画通りにいかないものですね」

仕事を通じて関係性が深まり、2001年に結婚。結果的にニューヨークに住み続けることになったのだから人生は分からない。両親に報告すると意外な反応だったという。

「うちの両親は、ロッキー青木さんってまだ生きてるの？みたいな感じでした。ボートレースで大きな事故をして亡くなったというニュースが日本中に流れたことがあったんです」

瀕死の重傷から奇跡の生還も…

日本でも披露宴を行ったロッキー青木氏と青木恵子氏（本人提供）

ロッキー氏は1979年、パワーボートレース「ベニハナ・グランプリ」の冠スポンサーを務めながら、レーサーとして自らボートに乗り込み、時速200キロ以上の猛スピードが出るレースでクラッシュ事故に遭った。瀕死（ひんし）の重傷を負い、入院してもしばらく意識が戻らなかったという。

「24本の骨が折れて、心臓が破れて、ドクターから手術しても5%の生存確率しかない、家族をみんな呼びなさいと言われて、家族やいろんな人が病室に来たんです。お母さんだけは“息子は5%あれば十分生き残れる”と仰ったそうですが、手術が成功してロッキーさんが目を覚ましたら、奥さんと愛人が居合わせていて“もう一回目をつぶって死んだ方がマシかな”と思ったんですって」

一命を取り留めたロッキー氏だが、病室での鉢合わせがきっかけでその後、当時の夫人と離婚。「BENIHANA」の成功で全米にチェーン展開していたため、各地を飛び回るうち現地で知り合った女性と恋仲になったのだった。

「同い年の子どもだけで3人いました。3人目は16年間、連絡がなかったんですが、突然私にはあなたの子どもがいますって言われて。家には3カ月か4カ月に1回くらいしか帰らなかったんで、途中で知り合った女性との間に子どもができたらしくて…」

「お葬式の時に髪を切っておきました」

ロッキー青木氏（中）と青木恵子氏（本人提供）

草食系の日本男子には全く想像もつかない豪快なエピソード。「英雄色を好む」とはまさにこのことだろう。そんな豪放磊落（ごうほうらいらく）さと、ビジネスマンとして成功した緻密さのギャップがまた魅力だったのかもしれない。恵子氏と3度目の結婚をした時、ロッキー氏はすでに60歳を超えていたが、尊敬できる点を尋ねるとこう答えた。

「何でも一生懸命やる、そして諦めない。人生死ぬまで挑戦という言葉を残してますね。ただ一生懸命働くだけじゃなく、スマートに働かなきゃいけないと。（外食チェーンの）大戸屋の三森さんが、例えば天ぷらは2分入れて10秒上げてもう1回入れてとか、全部マニュアルで誰でも同じようにできるシステムを作ったのは、ベニハナのやり方を真似たんです」

今では日本中に店舗を構える大戸屋ホールディングスの故・三森久実会長はロッキー流の経営で事業を拡大。恵子氏とも親交があった。

「三森社長にはロッキーさんのおかげで良くしていただきました。ロッキーさんは人間としては非常にユニークな人でしたけど、ハズバンドとしては1から10で言うと2くらい」

仕事上では尊敬できた偉大な元夫が、10段階評価の「2」とはなんとも辛口ではあるが、2008年にロッキー氏が69歳で死去した際の裏話を聞くと納得がいく。

「お葬式の時にまた子どもが出てくるんじゃないかなと思って髪を切っておきました、DNAテストをできるように」

新たな“隠し子”は出現しなかったが、アメリカンドリームを実現し、富と名声を手にしたロッキー氏は、豪快なエピソードの数々とともに偉大な息子を残してこの世を去った。それが今や世界的な音楽プロデューサー、DJとなったスティーヴ・アオキ氏だ。義母にあたる恵子氏は、まだ駆け出し時代のスティーヴ氏に音楽的才能を感じたことがあった。

（第3回につづく）

ロッキー青木氏とのエピソードを語る青木恵子氏（撮影・内外タイムス）

《プロフィール》

青木恵子（あおき・けいこ）ニューヨーク在住。ハワイ大留学後、結婚を機に移住し、ハーバードビジネススクールのオーナーマネジメントプログラムを日本人女性として初めて修了。ワンダーブラの日本での成功をけん引し、レストラン「BENIHANA」創設者のロッキー青木氏と再婚後、CEOとして事業拡大。オンラインサロン「ニューヨークフォーラム」を運営。