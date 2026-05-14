「バールで殴られた」強盗殺人か69歳女性死亡　少年（自称16歳）の逮捕状請求　「目出し帽」の不審者も　栃木・上三川町

14日、栃木県内の住宅に白昼堂々バールのようなものを持った数人が押し入り、3人が死傷しました。

警察は、自称16歳の少年に逮捕状を請求し強盗殺人事件とみて逃走した人物の行方を追っています。

14日午前、栃木・上三川町の住宅に複数の人物が押し入る直前、近くの住宅の防犯カメラに捉えられていた映像には、頭に目出し帽をかぶり全身黒ずくめの服装の人物が映っていて、手にバールのようなものを持っている様子がみられました。

14日午前9時半ごろ、「強盗です。家族がバールで殴られた」と110番通報が入りました。

襲われたのは、栃木・上三川町に住む富山英子さん、69歳。

英子さんの悲鳴を聞いた夫が農作業中だった息子に連絡し、息子が警察に通報したのです。

警察によりますと、バールのようなものを持った数人が住宅に押し入り英子さんを襲撃。

駆けつけた30代と40代の息子2人も犯人と鉢合わせし殴られ、けがをしました。

英子さんは病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。

近隣住民からは「亡くなったの？英子ちゃん。嘘でしょ…」「奥さんすごく良い方。全然恨まれるような（人ではない）」と悲しみの声が聞かれました。

強盗が押し入った住宅の周囲は畑が広がる住宅街で、犯行の直前、近所の人が目出し帽をかぶった人物を目撃していました。

また近所の人からは気になる証言も出ています。

近隣住民：

目出し帽とかぶった人。全身黒くて顔は分からない。ただ姿そのものはずいぶん若い人だなと。なんか日本人らしくないなって感じがあった。

住民は外国人のように見えたという男と短い会話をしたといいます。

近隣住民：

そんな長く話はしなかったが、「今から頑張っていきます」と言い入っていった。

その後、警察は現場近くにいた自称16歳の少年に職務質問したところ、強盗に関わったとの趣旨の話をしたことから身柄を確保。

少年は「誰かを蹴った」などと話していて、警察は逮捕状を請求しました。

この周辺では、1カ月ほど前にも不審な人物の目撃情報があり、回覧板で注意喚起されていたといいます。

近隣住民：

不審なバイクと不審車両が長時間停車しているのを見て、警察とかにも提出している。県外（ナンバー）だった。

警察は強盗殺人事件も視野に少年から詳しい事情を聴くとともに、逃走した人物の行方を追っています。