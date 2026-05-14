世界一賢いと言われる犬種・ボーダーコリーに「ケージの子犬を出してあげて」とお願いした飼い主さん。難しいかな……と思ったそのとき、まさかの展開に！投稿は記事執筆時点で8万回再生され、「ボーダーちゃんはほんまに賢い天才！」「賢すぎるー！」といった声が寄せられました！

【動画：世界一賢い犬種に『ケージの子犬を出してあげて』とお願いしてみた結果→『難しいかな』と思った、次の瞬間…】

「ケージの子犬を出して」とお願いしたら…

TikTokアカウント「三悟（@sango_ek）」さまは、ボーダーコリーの「サンゴ」ちゃんと「シナモン」ちゃんの暮らしを紹介しています。

ボーダーコリーは、世界一賢い犬種と言われています。そんなボーダーコリーのサンゴちゃんに、飼い主さんはケージの中にいるシナモンちゃんを出してあげてとお願いしてみたのだそう。

すると、じっと見つめた後、「え？なに？」と言いたげな顔で首を傾げるサンゴちゃん。お願いを理解できていないものの、指示を出されていることは一回目で理解できているようです。

その後の結末が凄すぎる！

「やっぱり難しいのかな……」と少し思いながらも、飼い主さんが「ハウス開けて？」と別の言葉で指示。すると……

なんと、サンゴちゃんは一瞬、再び首を傾げて見せた後、さっと後ろのケージを見たというのです。そして……

ケージの扉を確認し……

なんと、ケージの扉を開けてくれたのです！賢すぎるよ、サンゴちゃん！

賢すぎる行動がSNSで話題に

その後、扉が開いたことで無事に外に出られたシナモンちゃん。2匹仲良く飼い主さんに駆け寄り、飼い主さんに褒めてもらったそうですよ！

サンゴちゃんの衝撃的な理解力の高さに、TikTokユーザーも驚愕したようです。コメント欄には「飼い主のこと良く見ながら傾聴してて正しく理解できるのも凄すぎる」「ちゃんと考えて理解してるの！凄すぎ」「多分私より賢い」などの声が寄せられました！

賢すぎるサンゴちゃんと、新たにファミリーに加わったシナモンちゃん。2匹の日常は、TikTokアカウント「三悟（@sango_ek）」さまからご覧いただけますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「三悟（@sango_ek）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。